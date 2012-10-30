М'ясо - головне джерело заліза

Профілактику анемії потрібно починати ще у внутрішньоутробний період дитини. Вагітні мають знати, що в цей період залізо потрібне не лише для їхнього організму, але й для організму малюка. Тому споживання продуктів, багатих на залізо, збільшують удвічі. Багато заліза міститься в язиці, м`ясі, рибі, а також у рослинній їжі - гречаній і вівсяній крупах, яблуках, ягодах, малині, суниці, чорниці, смородині. Якщо продукти харчування не забезпечують потрібної кількості цього мікроелементу, під контролем лікаря приймають полівітаміни для вагітних, а після пологів для жінок, які годують груддю.

Важливим аспектом профілактики анемії є грудне вигодовування немовляти. Що довше мама годує дитину своїм молоком у разі раціонального харчування матері, то менше шансів розвитку в неї малокрів`я.

Недоношеним дітям потрібно давати препарати заліза починаючи з 2-3 місяці. У кожному конкретному випадку дозу визначає лікар, залежно від ступеня недоношеності. Таке лікування має тривати не менш як 1-1,5 року.

Часто анемію в дітей спостерігають у сім`ях, де батьки дотримуються вегетаріанського харчування. Проте до 5-7 років категорично не рекомендується привчати дитину до такого харчування. Вона обов`язково має отримувати білки тваринного походження. Доки в малюка ще немає нормально розвинених ферментативних систем, він не може засвоїти з рослинних продуктів ні білки, ні мікро- та макроелементи. Тому, крім залізодефіцитної анемії в таких дітей часто спостерігаються білкову та вітамінодефіцитну її форми. Паралельно із симптомами залізодефіцитної анемії для білкової анемії характерні ще й набряки.

Коли в другому півріччі життя батьки вводять підгодовування, не варто починати його манної каші чи коров`ячого молока. Дитині потрібні овочеві пюре, яєчний жовток, м`ясо, молочнокислі продукти гречана та вівсяна каші. Після року в дитячому харчуванні обов`язково має бути риба. Досить поширені помилки, які допускають батьки: пізно вводять м`ясо і яєчний жовток, м`ясо дають один раз на тиждень. Доцільно давати малюкові м`ясо, печінку або язик через день, починаючи з 8 міс.

Пам`ятайте! Навіть якщо дитині давати препарати заліза, але не давати м`яса, ефекту від цього не буде. М`ясні продукти мають бути в раціоні малюка хоча б тричі на тиждень.