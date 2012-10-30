Президент США Барак Обама оголосив штат Нью-Йорк зоною стихійного лиха і ввів там режим надзвичайного стану після того, як ураган "Сенді" в ніч на вівторок обрушився на східне узбережжя США.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, шквальний вітер викликав повені й призвів до транспортного колапсу і відключень електрики в Нью-Йорку.

В результаті удару стихії в США та Канаді загинули щонайменше 16 осіб. Жертвами урагану стали жителі Нью-Йорка, міста Нью-Джерсі, штатів Меріленд, Пенсільванія і Коннектикут. Крім того, стало відомо про загибель жительки канадського Торонто.

Загальне число жертв "Сенді", включаючи загиблих у країнах Карибського басейну, перевищило таким чином 70 осіб.

У Нью-Йорку спостерігається сильна повінь - рівень води в одному з районів міста піднявся майже на чотири метри, затопленими виявилися тунелі міського метро.

Влада округу Берген у штаті Нью-Джерсі проводить масову евакуацію жителів через різке підвищення рівня води, викликане, ймовірно, проривом дамби.

У містах Муначи, Літл-Феррі й Карлстадт за 30 хвилин рівень води збільшився до півтора метра, повідомляє місцева поліція. Ці міста розташовані поблизу річки Хакенсак.

Даних про жертв і постраждалих у цих містах поки немає.

Тим часом у Нью-Йорку, в постраждалому від повені районі Квінс, пожежею знищено близько 50 будинків. Як повідомляє влада міста, лише там без електрики залишилися майже 2 млн осіб.

Швидкість вітру в центрі урагану досягала 130 км на годину. На заході штату Меріленд випало 70 см снігу, а в горах Західної Вірджинії - майже метр. Сніг випав навіть у штаті Теннессі, розташованому значно південніше.

bbc.co.uk