Продукти для розуму

Багато хто з нас, щоб поліпшити працездатність, вдаються до кави або інших стимуляторів і енергетиків. Але ви впевнені, що вони дійсно працюють? До того ж їжа для мозку повинна бути корисною!

Почнемо з того, що кофеїн - це не магічний спосіб підвищити IQ і стати розумнішими. Але тим не менш, кофеїн здатний зробити вас енергійніше і навіть в деякій мірі допомагає сфокусувати увагу на робочих завданнях. Але все ж передозування кофеїну робить людину нервозною і заподіює психічний дискомфорт.

Морська риба, в першу чергу, лососеві, - ось що вже дійсно можна назвати їжею для розуму. Це джерело протеїнів, необхідних для головного мозку, і омега-3-кислот, які незамінні для забезпечення когнітивних функцій. Щоб забезпечити свій мозок цими нутрієнтами, потрібно їсти рибу не менше 2 разів на тиждень.

Горіхи і насіння багаті омега-6-кислотами і антиоксидантами, які запобігають старінню мозку. Фахівці рекомендують вживати їх щодня.

Авокадо і цільнозернові - наступний крок до інтелектуальних звершень. Кожен орган людини залежить від кровопостачання, особливо - серце і мозок. Дієта, багата цільнозерновими продуктами і авокадо знижує ризик хвороб серця і покращує кровопостачання головного мозку.