Як мати формує психологію сина та його життя
Чому не можна бити хлопчика? Та чому не можна надмірно опікати?..
Мати - найперша жінка на шляху кожного чоловіка - несвідомо визначає його май- бутнє любовне життя, пояснює нам психо- аналітик Ален Бракон’є. Відсторонена, зверх опікуюча, закохана... Всього він пропонує п`ять психологічних типів жінок-матерів і пояснює їх особливості.
З її любов`ю не зрівняється ніяка інша. Мати знає, наскільки міцний, який унікальний її зв`язок із сином, навіть якщо не говорить про це вголос або на словах применшує його значення. Вона - за визначенням - перша жінка в житті свого маленького чоловіка!
Це породжує в ній особливе почуття впевненості, що дає право вести себе так, немов у неї ніколи не буде суперниць. Вона і справді ні з ким не зрівняється, вважав засновник психоаналізу Фрейд, якого мама в дитинстві називала «золотий мій Зіггі». Якщо дочка, дівчинка трьох-шести років, переживаючи так званий едипів період розвитку, змінює перший об`єкт своєї любові і переносить почуття з матері на батька, то любов сина в тому ж віці залишається зосередженою на матері*.
«Знаючи, наскільки людські відносини взагалі пронизані суперництвом, можна зрозуміти величезне значення зв`язку між матір`ю і сином, повністю від суперництва вільною, а також її вплив на все подальше любовне життя майбутнього чоловіка», - пояснює психоаналітик Ален Бракон’є. Він також нагадує про те, як важливе власне ставлення до чоловіків і бажання самої матері, які вона несвідомо передає синові.
Психоаналітик пропонує розглянути п`ять психологічних типів, які співіснують в кожній жінці-матері, але можуть в різній мірі проявитися в залежності від особливостей її особистості та життєвого досвіду, а також від тієї ролі, яку відіграє в сім`ї її чоловік або супутник життя.
Мати закохана
Її поведінка: погляд, жести, слова - все висло- влює любовне захоплення сином, на якого вона повністю переносить своє уявлення про чоловічий ідеал. Вона завжди готова хвалити його красу, розум та інші достоїнства, вона горда і щаслива, коли він домагається успіхів.
Вона впевнена в його блискучому майбутньому незалежно від того, говорить вона про це чи ні. Вона хоче для свого сина лише найкращого і готова пожертвувати заради нього собою: він для неї - сенс життя. Вона не тільки всіляко підтримує сина, а й багато чого вимагає від нього. Вона не хоче миритися з проявами посередності ні в ньому самому, ні в його оточенні. Ця мати покладає на сина всі свої надії.
Навіть якщо вона за характером стримана і замкнута, вона заохочує його, не шкодуючи похвал, ласки і турботи. Це типова мати «великого чоловіка».
Її вплив: така мати випромінює величезну силу. Від неї син отримує міцну впевненість у собі, завдяки якій без страху зустріне будь-які життєві проблеми. Він упевнений в собі і честолюбний. Цей «обраний», окрилений і натхненний безумовною материнською любов`ю, відправиться на пошуки тієї, яка прийме естафету в його матері і все життя не буде спускати з нього захопленого погляду.
Але буває, що його надії не виправдовуються, - і тоді романи слідують один за іншим. Пошук єдиної обертається пошуком пригод, і прекрасний принц, дізнавшись гіркоту розчарування, перетворюється на донжуана. Якщо цей прискіпливий завойовник все ж відшукає свою обраницю, він вимагатиме від неї самозречення і відданості на все життя. Сильні, незалежні жінки, як і вітряні завойовниці чоловічих сердець, зазвичай мало його цікавлять.
Мати, яка надмірно опікує
Її поведінка: це типова єврейська мати з фільмів Вуді Аллена - тривожна власниця, яка мріє злитися з сином в єдине ціле і постійно втручається в його справи. Її мета - якомога довше залишатися в житті сина єдиною і неповторною жінкою.
Для цього вона безсоромно грає на контрастах, діючи то залякуванням - вона перебільшує небезпеку, як емоційну, так і матеріальну, то ласкою - балує сина, створюючи для нього максимально комфортну оточення.
Через свою глибоку тривожність вона передає синові песимістичний погляд на людські відносини, що викликає у нього схильність до емоційної залежності і в свою чергу тривожність.
Її вплив: сини, роздавлені цією жорстокою любов`ю, ростуть в атмосфері неспокою, емоційної незрілості і почуття провини. Їм важко налагодити близькі стосунки, важко висловити свої почуття і розповісти про них ...
Чоловікам, буквально прив`язаним до своєї матері, якщо і вдається перерізати пуповину, то лише в результаті сварки, причому раз і назавжди. В іншому випадку вони зберігають відданість матері і вважають за краще дотримуватися дистанції з іншими жінками, яких зустрічають на життєвому шляху і яким, зрозуміло, рідко вдається завоювати прихильність потенційної свекрухи.
Тому такі чоловіки воліють кілька інфантильних жінок, яких «мамочка» може символічно удочерити.
Мати відсторонена
Її поведінка: вона глибоко сумнівається в тому, що може бути хорошою матір`ю. Тому вона весь час боїться зробити що-небудь не так, заподіяти дитині біль.
Все, що виходить від неї самої, уявляється їй потенційно небезпечним - її емоції, її пропозиції, її дотики. В результаті вона тримається від свого сина подалі, як фізично, так і емоційно.
Це зовсім не означає, що вона його не любить, - навпаки. Але поки він не здогадається про те, що під холодністю матері ховається страждання, він буде відчувати брак любові.
Її вплив: серед синів відсторонених матерів часто можна зустріти жінконенависників і навіть мізантропів. Не відчувши тепла і почуття безпеки від материнської любові, вони насилу довіряють жінкам і часто цинічно говорять про любов і сексуальність.
У близьких стосунках вони бояться показувати свої почуття і, прагнучи захиститися, проявляють холодність. Виходить, що у своїх відносинах з жінками вони відтворюють материнську віддаленість і самі від цього страждають.
Але якщо вони наважаться послабити свій захист і зустрінуть впевнену в собі, теплу, сердечну жінку, вони вкладуть у відносини з нею всю свою душу.
Мати доброзичлива
Її поведінка: перш за все, ця мати - щаслива жінка, задоволена своїм супутником життя. Вона не проектує на сина ні зайвих очікувань, ні недосяжних ідеалів.
Вона уважна до потреб дитини, але не тривожна і не прагне підняти свою самооцінку за рахунок успіхів сина. Вона піклується про всю свою сім`ю і відводить батькові дитини належне йому місце. Джерел радості у неї багато - дитина для неї не одне світло у віконці.
Хоча вона уважна до сина і здатна встановити з ним довірчі відносини, вона ніколи не прагне втручатися в його життя і не веде себе як власниця, особливо коли він досягає підліткового віку. Одним словом, вона любить його, не заважаючи йому бажати і любити інших жінок.
Її вплив: така мати ростить впевнених у собі чоловіків, задоволених собою, у яких легко зав`язуються стосунки з жінками. Якщо мати чоловіка була щаслива, він в свою чергу буде хотіти ощасливити супутницю життя.
Сини доброзичливих матерів вміють приймати і виражати свої емоції. Вони приваблюють жінок, не вдаючись до блефу або демонстрації своєї переваги. Такі чоловіки з однаковою легкістю грають роль друга і коханця, з жінкою відчувають себе в безпеці і почувають себе впевнено при будь-якій розстановці сил.
Але ахіллесова п`ята є і у них: вони віддають перевагу вибудовуваним з жінками відносинам, що засновані на доброзичливості, а не на закоханості. Як казав Аристотель, який, імовірно, належав саме до цього типу чоловіків, «дружба - краща доля подружнього кохання»...
Мати, яка пригнічує
Її поведінка: усвідомлює вона це чи ні, вона живе у стані війни з чоловіками і прагне підпо- рядкувати їх собі. У термінах психоаналізу ця жінка бажає, щоб «фалос» (символ влади) був лише у неї однієї.
Володіючи владним характером, вона не терпить заперечень і обожнює командувати. Прямолінійно або ж більш тонко, залізною рукою в оксамитовій рукавичці вона при будь-якому зручному випадку нагадує синові, хто господар у домі.
Її вплив: після досвіду життя з такою матір`ю, як не боятися зустрічі з жінкою наодинці? Сини таких зверхвластних матерів ведуть себе парадоксально.
На перший погляд вони їх уникають, але насправді всюди шукають їх копію, щоб знову почати з супутницею життя гру в пані і раба. Через деякий час вони намагаються скинути ярмо за допомогою зради ... але марно.
Проте їх підпорядкування не безмежне: коли такі чоловіки відчувають, що жінка загрожує їх мужності, вони можуть проявляти насильство, словами чи фізично. Так вони мстять за приниження, випробувані під владою матері.