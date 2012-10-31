80% людей – інтернет-залежні

80% людей у віці до 25 років визнають, що залежні від інтернету. При цьому кожен другий готовий довірити інтернету своє здоров`я. Про це свідчать результати дослідження, проведеного британськими дослідниками.

Серед людей старше 25 років інтернет-залежних близько 60%. Кожна друга жінка старше 25 років в ході опитування назвала інтернет головним джерелом інформації для визначення діагнозу захворювання по своїх симптомах. 40% учасників опитування розповіли, що шукають в інтернеті рецепти, а кожен третій шукає в мережі поради з ремонту чого-небудь.

Кардинально відрізняється роль інтернету для чоловіків і жінок в питаннях покупки обручки. Так, жінки вважають за краще шукати цю прикрасу в мережі, а чоловіки вважають за краще ходити для цього по ювелірних магазинах.

likar.info