Відвідувачі сільського ярмарку заразилися грипом від свиней

В американському штаті Огайо підтверджені випадки передачі вірусу грипу H3N2 від свиней до людини, повідомляє The Scientist. Штами вірусів, виділених із зразків крові інфікованих тварин, виставлялися на сільськогосподарських ярмарках штату в липні 2012 року, і декількох хворих грипом відвідувачів цих ярмарків виявилися генетично ідентичними.

У вересні Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив про 107 підтверджених випадків зараження підтипом грипу А (H3N2) в Огайо починаючи з липня. Більшість хворих були молодими людьми, тим або іншим чином залученими в проведення сільськогосподарських ярмарків, де, як з`ясувалося, виставлялися інфіковані свині, у яких захворювання проходило безсимптомно. У людей, здебільшого, фіксувався стан середнього ступеня тяжкості, однак один з хворих, у якого були проблеми з імунною системою, помер.

Проведене фахівцями з університету штату Огайо секвенування геномів вірусів, виділених з хворих свиней та заражених людей, показало, що біологічних бар`єрів для передачі вірусу від тварини до людини в даному випадку практично не існувало. Виявилося, що геноми "свинячого" варіанту вірусу - H3N2pM і "людського" - H3N2v збігаються більш, ніж на 99 відсотків. Результати дослідження опубліковані в журналі Emerging Microbes and Infections.

Обидва підтипи володіють одним з генів вірусу H1N1, що викликав пандемію грипу в 2009 році. Про виділення нового штаму H3N2 CDC повідомив у вересні 2011 року. Цей підтип вірусу був виділений у чотирьох дітей зі штатів Індіана і Пенсільванія, які контактували зі свинями. Пізніше в тому ж році було зареєстровано ще 11 випадків зараження цим штамом в різних штатах. Свині можуть інфікуватися різними варіантами вірусу грипу, включаючи "свинячий" грип H1N1, "пташиний" грип H5N1 і "людський" H3N2.

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