Шизофренію можна виявити по очах

Учені створили тест, який дозволяє діагностувати шизофренію по руху очей.

Автори тесту Філіп Бенсон і Давид Сент-Клер узяли за основу дані про зв`язок між цією патологією і порушеннями очних рухів, і розробили нові біомаркери. В ході тесту потрібно відстежувати предмет в русі, процеси вільного перегляду зображень і фіксації погляду. Автори методу виходять з того, що хворі шизофренією не можуть стежити за рухом точки, їх зіниці наздоганяють рухомий об`єкт декількома ривками. Під час проглядання зображень траєкторії руху очей здорових і хворих людей відрізняються. Крім того, люди з шизофренії не можуть довго дивитися в задану точку.

Модель для діагностики шизофренії складається з трьох тестів. Точність методу 98,3%.

medicalxpress