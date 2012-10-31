З продажу вилучено вакцини від грипу фірми Новартіс

Партії вакцин від грипу Begripal і Fluad виробника Novartis вилучені з продажу. Деякі з вакцин містили пластівці, можливо, що вони забруднені, повідомили ЗМІ.

У вакцинах швейцарського виробництва Новартіс в Італії були виявлені білі пластівці. Італійські власті забили тривогу, зупинивши продаж обох вакцин - Fluad і Agrippal в Італії, пізніше була зупинена продаж у Швейцарії та Австрії. Тепер зупинила продаж цих вакцин і Німеччина.

Заборона стосується чотирьох партій вакцини Бегріпал і однієї партії Флуад. Про це повідомив президент Інституту Пауля Ерліха (PEI), відповідального за допуск до продажу медикаментів в Німеччині. В Італії Begripal продається під назвою Agrippal. Обидві вакцини, що продаються в Німеччині, виготовляються фірмою Novartis в Італії.

«Цей захід служить для захисту пацієнтів від можливих побічних дій», - повідомив президент PEI. Вони можуть з`явитися протягом декількох годин після введення вакцини, що містить пластівці. Президент інституту зазначив, що мова може йти про непереносність у вигляді алергічної реакції.

У Німеччині дозволено продаж в загальній складності 16 різних вакцин проти сезонного грипу взимку 2012-2013 рр.. Вироблена фірмою Novartis в місті Марбург вакцина під назвою Optaflu не вилучена з продажу.

Хоча в Німеччині в вакцинах Fluad і Begripal пластівці не виявлені, як підкреслили в PEI, але партії, що передують тим, в яких вони були виявлені, також відкликаються.

В той час, як швейцарське підприємство в прес-релізі підкреслює безпеку вакцин, в міністерстві охорони здоров`я Італії вважають, що погана якість також може завдати шкоди здоров`ю. З обережності вакцину вилучили з продажу. До цих пір, проте, не було ніяких скарг.

The Epoch Times