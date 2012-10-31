Голодування робить пухлини уразливішими до радіо- та хіміотерапії

У вересні 2012 опубліковано нове дослідження вчених з USC (Університет Південної Каліфорнії), яке є першим доказом того, що контрольоване голодування підвищує ефективність променевої терапії при лікуванні раку, збільшує тривалість життя мишей з агресивними пухлинами головного мозку.

Вчені Південно-Каліфорнійського університеті прийшли до приголомшливого висновку. Виявляється, що періоди короткого голодування істотно підвищують ефективність лікування раку головного мозку за допомогою хіміотерапією і радіотерапією. Дані досліди продовжили життя лабораторним мишам з агресивними пухлинами головного мозку.

Професор біології та геронтології вищевказаного університету Вальтер Лонго і його колеги з`ясували, що голодування захищає здорові клітини людського організму, одночасно з цим хворі на рак клітини стають більш вразливими до хіміотерапії.

У ході досліджень вчені хотіли знайти способи захисту пацієнтів від токсичності препаратів, використовуваних при хіміотерапії, але під час дослідів рушили в іншому напрямку. Лонго почав вивчати комбінування голодування з радіотерапією та лікарським препаратом Темозоломід. Даний препарат призначається дорослим при лікуванні раку головного мозку і неможливості видалення пухлини хірургічним шляхом.

Дані лабораторних дослідів показують, що короткі періоди голодування, не більше 48 годин, у комбінації з радіо-і хіміотерапією збільшило вдвічі число, лабораторних мишей у 2 рази, що вижили.

Миші, що брали участь в дослідах, мали найбільш поширену і агресивну пухлину головного мозку - гліома. Люди з діагнозом гліома, при відповідному лікуванні не живуть більше двох років. Тому відкриття вчених у цій сфері стане рятівною соломинкою для людей, які страждають на рак головного мозку.

wordscience.ru