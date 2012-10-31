УЗД краще виявляє рак молочної залози, ніж мамографія - вчені

Щорічно, мільйони жінок планети роблять мамографію молочних залоз, для виявлення злоякісних пухлин, що стало величезним успіхом в науковому співтоваристві, а нове дослідження, проведене в Сіетлі, штат Вашингтон, довело, що просте УЗД, яке випромінює звукові хвилі, нешкідливі для організму при виявленні злоякісних пухлин молочної залози, працює набагато краще, ніж мамографія при якій виробляється іонізуюче випромінювання, повідомляє wordscience.ru

Порівняльний аналіз, проведений «Seattle Cancer Care Alliance (SCCA)», показує, що рівень чутливості виявлення раку приладами УЗД дорівнює 97,7 відсоткам, а чутливість мамографії тільки 60,9 відсотків. З 1208 випадків виявлення раку грудей, ультразвук виявив на 57 відсотків більше шкідливих пухлин порівняно з мамографією.

Констанц Лехман, доктор медичних наук, директор радіології в SCCA і її колеги відзначили, що, як інструмент скринінгу раку молочної залози серед жінок у віці від 30 до 39 років, ультразвук є більш безпечною і ефективною альтернативою мамографії. На таких безперечних підставах здається розумним заміна мамографії ультразвуком.

"У жінок молодше 40 років, ультразвук краще визначає злоякісні пухлини грудей у ​​порівнянні з мамографією", - сказала Констанц Лехман, висновки якої були нещодавно опубліковані в Американському журналі рентгенології. Хоча Констанц Лехман як і раніше рекомендує мамографію для жінок старше 40 років, результати її дослідження показують, що вона є невиправданим ризиком для організму.