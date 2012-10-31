Сосиски виготовляли із м'яса свиней, хворих на африканську чуму

У Росії виявили партію сосисок, вироблених із м`яса свиней, хворих на африканську чуму свиней (АЧС) або загиблих від цього захворювання.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд).

«У пробах, відібраних фахівцями управління Россільгоспнагляду по Татарстану з партії сосисок, що надійшла з Краснодарського краю, в Татарській міжрегіональній ветеринарній лабораторії виявлено генетичний матеріал збудника африканської чуми свиней. Це свідчить про те, що продукцію було вироблено з м`яса свиней, хворих на африканську чуму свиней або загиблих від цього захворювання», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що забруднена продукція надійшла в Управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії по Татарстану із ФГУП «Кубанське» ФСВП Росії по Краснодарському краю у супроводі ветеринарного свідоцтва форми № 2, виданого ветеринарною службою краю, що засвідчує безпеку продукції.

Розслідування, проведене фахівцями управління Россільгоспнагляду з Краснодарського краю та Адигеї, показало, що продукція цього підприємства протягом останнього місяця відправлялася до установ ФСВП Росії, дислокованих на території 14 суб`єктів Росії - Ростовської, Владимирської, Костромської, Вологодської, Волгоградської, Кіровскої, Нижегородської, Астраханської, Пензенської, Білгородської і Брянської областей, Ставропольського краю, Удмуртії й Татарстану.

Россільгоспнаглядом направлено вказівку керівникам територіальних управлінь Россільгоспнагляду і органів управління ветеринарією цих суб`єктів Федерації з вимогою встановити, чи надходила продукція з ФГУП «Кубанське» ФСВП Росії Краснодарського краю до установ ФСВП Росії, дислокованих на підвідомчій їм території. При виявленні продукції ФГУП «Кубанське», доручено вжити заходи з її затримання й ізолювання до особливої вказівки.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році лише в Краснодарському краї зареєстровано 24 неблагополучних пункти й два інфіковані об`єкти серед домашніх свиней, один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.