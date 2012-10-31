Чим корисний «танець з жердиною»

Для багатьох людей «танець на пілоні» або «танець з жердиною» асоціюється зі стриптизом або стрип-пластикою. Насправді це спорт, який вимагає значних фізичних навантажень і поєднує в собі елементи хореографії і жердинної акробатики. Однак постійні заняття pole dance нормалізують і зміцнюють жіночий організм, сприяють схудненню, збільшують силу і гнучкість організму, додають упевненості в собі.

- При заняттях pole dance розвиваються м`язи верхньої частини тіла (під час утримання власної ваги в різних положеннях), спини (в стійках на руках) і пресу (різні утримання і перевороти) і підтримується в тонусі все тіло.

- Постійні заняття підсилюють імунну і серцево-судинну систему організму, прискорюють обмін речовин в організмі і спалюють калорії.

- За допомогою занять pole dance ви доведете до ладу поставу, а також зможете поліпшити ходу. А це дуже важливо для жінки.

- Покращується дихальна система. Pole dance допоможуть позбутися хронічної застуди, а також сприятливо вплинуть на стан здоров`я людей, які страждають на астматичні напади.

- Pole dance відчутно зміцнюють мускулатуру. Ваше тіло стане сильним і підтягнутим. Тут ви не зустрінете нудних повторюваних вправ, які набридають вже на самому початку виконання. Ви танцюєте, а це завжди цікаво і захопливо.

- Заняття pole dance дуже корисні для жіночого організму, оскільки підсилюють кровопостачання органів малого тазу, тим самим перешкоджаючи розвитку гінекологічних захворювань.

- Pole dance полегшують пологи і є хорошим засобом для профілактики і лікування целюліту.

Pole dance доступні абсолютно всім. Ви можете відмінно володіти своїм тілом незалежно від вашої ваги і віку, статі і зовнішності. Також зовсім нескладно встановити пілон у себе вдома, за наявності достатнього простору для занять.

Pole dance - відмінний антидепресант. Займаючись ними, ви не лише відпочиваєте, але й підвищуєте свою активність. Навіть після важкого робочого дня заняття сприятиме активному викиду в кров ендорфінів - частинок, що відповідають за наш радісний настрій, і допоможе позбавитися переживань і неприємних емоцій, що накопичилися за день.

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