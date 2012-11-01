Чай з малиною не ефективний при застуді

Чай з малиною - ліки від будь-яких простудних захворювань, впевнені послідовники народної медицини. Причому багато хто вважає, що саме малина в цьому напої є головним цілющим інгредієнтом. У медиків на цей рахунок своя думка.

Вчені стверджують, що чудодійний ефект надає не малина, а саме чай. Малинове варення має легку жарознижуючу властивість, що лише трохи пом`якшує симптоми застуди. Зате чай робить по-справжньому лікувальну дію.

Гаряче питво допомагає хворому зігрітися і вивести токсини з організму. Чим більше рідини випиває хворий, тим швидше він позбудеться від недуги.

Фахівці уточнюють, що головне при лікуванні застуди - не просто зігрітися, пропотіти і вивести токсини, а зупинити поширення інфекції з ротової порожнини в носоглотку, а потім в легені і по всьому організму. А в цьому прекрасно допоможуть інгаляції.

Втім, відмовлятися зовсім від малини теж не варто. Якщо ця ягода піднімає вам настрій в період захворювання, сміливо додавайте її в чай.

korzonews.info