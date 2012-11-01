Жирний сніданок руйнує судини
10:08, 01 листопада 2012Зарубіжні новини
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Яєчню з беконом - не можна!
Жирні страви, з`їдені на сніданок, провокують хвороби судин, довели канадські учені.
Вони провели експеримент за участю групи здорових студентів-некурців. Їх попросили через день з`їдати на сніданок сендвич, що містить 900 калорій і 50 г жиру. Дослідження мікросудинної функції показало, що вже через 2 години після такого сніданку на 15-20% знижувався швидкісний інтеграл - важливий показник стану судин.
Якщо снідати жирною їжею регулярно, то рано чи пізно розвинеться атеросклероз і хвороби серця, коментують результати дослідження автори.
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