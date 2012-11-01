Жирний сніданок руйнує судини

Жирні страви, з`їдені на сніданок, провокують хвороби судин, довели канадські учені.

Вони провели експеримент за участю групи здорових студентів-некурців. Їх попросили через день з`їдати на сніданок сендвич, що містить 900 калорій і 50 г жиру. Дослідження мікросудинної функції показало, що вже через 2 години після такого сніданку на 15-20% знижувався швидкісний інтеграл - важливий показник стану судин.

Якщо снідати жирною їжею регулярно, то рано чи пізно розвинеться атеросклероз і хвороби серця, коментують результати дослідження автори.

meddaily.ru