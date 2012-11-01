Опублікували список фільмів, які допоможуть схуднути

Британські учені з`ясували, які фільми краще дивитися, щоб скинути вагу. Фахівці з Вестмінстерського університету з`ясували, що перегляд півторагодинного фільму жахів може позбавити від зайвих калорій, повідомляє The Telegraph.

"В результаті стресу (або, в даному випадку, переляку) частішає пульс, прискорюється рух крові, виробляється більше адреналіну. Апетит від цього зменшується, а метаболізм, навпаки, прискорюється. Тому калорії і згорають швидше", – пояснив експерт, що очолив це дослідження, Річард Маккензі.

Десятку найефективніших фільмів для схуднення очолив фільм жахів 1980 року "Сяйво". Експеримент показав, що під час його перегляду глядач втрачає близько 184 калорій. Тобто, завдяки "страшній" дієті можна позбавитися відчуття провини за з`їдений шоколадний батончик. А "Кошмар на вулиці В`язів" еквівалентний півгодинній енергійній ходьбі.

На другому місці з втратою 161 калорії опинилися "Щелепи" Стівена Спілберга. Також в список увійшли "Виганяє диявола" (158 калорій), "Чужий" (152 калорії), "Пила" (133 калорії), "Кошмар на вулиці В`язів" (118 калорій), "Паранормальне явище" (111 калорій), "Техаська різанина бензопилою" (107 калорій), "Відьма з Блер: Курсова з того світу" (105 калорій) і "Репортаж" (101 калорія).

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