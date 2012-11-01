Майже 60% Венеції - під водою

Сильні дощі, що йдуть останніми днями в Італії, стали причиною затоплення більшої частини Венеції, включаючи знамениту площу Сан-Марко, яка опинилася під водою.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, вода, що піднялася в лагуні, затопила 58% міста. Очікується, що вже до півночі за місцевим часом рівень води у Венеції підніметься до 1 метра 40 сантиметрів - останній раз до такої позначки вода піднімалася на Різдво в 2010 році.

За прогнозами фахівців, "висока вода" на позначці 110 сантиметрів простоїть в місті протягом найближчих 15 годин.

Під загрозою затоплення опинилися і навколишні острови, зокрема Мурано, Бурано і Лідо.

Рясні дощі спостерігаються на всій території Італії від Лігурії до Сицилії. Стихія не оминула і столичну область Лаціо. Так в Римі сильний дощ не припинявся сьогодні протягом усього дня, сильні пориви вітру в деяких районах міста повалили дерева.