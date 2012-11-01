Нарциси вилікують депресію
12:12, 01 листопада 2012Зарубіжні новини
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Стануть інгредієнтом ліків
Квіти стануть основою лікування депресії. Співробітники з Університету Копенгагена виявили, що в квітах криніум і крипантус (це південноафриканські різновиди нарцисів і пролісків) містяться речовини, які сприяють успішному лікуванню цього захворювання.
Ці компоненти квітів проходять з кров`ю через захисний бар`єр мозку, який є перешкодою для ліків від депресії. Учені пояснюють, що особливі білки в кровоносних судинах мозку знижують ефективність традиційних препаратів для лікування депресії. Речовини, що містяться в нарцисах, показали свою здатність пробиватися через цей захист.
Таким чином, квіти стануть інгредієнтом ліків від депресії нового покоління.
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