Найрозумніші рішення ухвалюють ...лежачи

Працездатність мозку залежить від положення тіла. Про це заявили фізіологи зі Школи фізіології Австралійського національного університету. Найрозумніші рішення людина ухвалює, знаходячись в положенні лежачи.

В ході експерименту доктор Даррен Ліпніцький запропонував 20-ти добровольцям розгадувати анаграми. Під час виконання завдань учасники набували спочатку вертикального, а потім горизонтального положення. Виявилось, що найбільш швидкі і правильні рішення приходили до людей в положенні лежачи.

Автори дослідження пояснюють такий ефект декількома причинами. По-перше, при роздумах в положенні лежачи в кров поступає більша кількість норадреналіну. Цей гормон працює як нейромедіатор ЦНС, підвищує увагу і пізнавальну здатність. По-друге, людина, яка лежить, відчуває себе спокійно і їй легше зосередитися на вирішенні задачі.

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