У Мадриді три дівчини загинули під час Хелловіну

У Мадриді три дівчини загинули і ще дві госпіталізовані у тяжкому стані в результаті тисняви, що виникла на вечірці з нагоди святкування Хелловіну.

Як повідомляє радіо «Свобода», це сталося на території комплексу Madrid Arena, в одному з коридорів, що ведуть на головний танцювальний майданчик.

Троє загиблих і одна поранена дівчина – іспанки. Про громадянство п`ятої поки що не повідомляється. Більше ніхто не постраждав.

Поліція не виключає, що тиснява виникла після того, як хтось почав запускати в проході будівлі феєрверки, зазначає CNN.

svobodanews.ru