Соціальна нерівність у світі досягла рекордного рівня
09:37, 02 листопада 2012Зарубіжні новини
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За останні 20 років
Розрив між доходами найбагатших і найбідніших людей у світі досяг рекордного за 20 років рівня і продовжує збільшуватися.
Про це йдеться у звіті організації Save the Children, що займається захистом прав дітей, подготовленому напередодні засідання Комісії ООН із стійкого розвитку.
Соціальна нерівність особливо помітна, коли йдеться про умови, в яких ростуть діти з різних соціальних груп. Зокрема, це демонструють різні показники дитячої смертності в групах з різним рівнем доходів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
На думку Save the Children, досягти прогресу в цій сфері в майбутньому буде складно, якщо соціальна нерівність й далі збільшуватиметься.
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