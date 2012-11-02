Соціальна нерівність у світі досягла рекордного рівня

Розрив між доходами найбагатших і найбідніших людей у світі досяг рекордного за 20 років рівня і продовжує збільшуватися.

Про це йдеться у звіті організації Save the Children, що займається захистом прав дітей, подготовленому напередодні засідання Комісії ООН із стійкого розвитку.

Соціальна нерівність особливо помітна, коли йдеться про умови, в яких ростуть діти з різних соціальних груп. Зокрема, це демонструють різні показники дитячої смертності в групах з різним рівнем доходів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку Save the Children, досягти прогресу в цій сфері в майбутньому буде складно, якщо соціальна нерівність й далі збільшуватиметься.

bbc.co.uk