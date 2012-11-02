Протертий лимон з фейхоа підвищить імунітет

Хочеш підвищити імунітет і не хворіти під час осінніх і зимових холодів? Отже, цей рецепт - для тебе!

Фейхоа у поєднанні з лимоном - це подвійний удар по застудах і грипу. Оскільки і фейхоа і лимон мають у своєму складі велику кількість вітаміну С.

Цей корисний і смачний делікатес можна приготувати прямо зараз, а зберігати в холодильнику.

Інгредієнти:

•500 г фейхоа;

•1 лимон;

•- мед на смак;

•- 150 г волоських горіхів.

Приготування:

•Зріж у фейхоа верхівку і поріж на частини. Поріж лимон, заздалегідь зніми з нього шкірку, інакше страва гірчитиме.

•За допомогою блендера подрібни фейхоа і лимон.

•Подроби горіхи, змішай їх з медом, додай фейхоа і лимон, перемішай.

•Виклади готову масу в скляну банку.

edinstvennaya.ua