Протертий лимон з фейхоа підвищить імунітет
Подвійний удар по застудах
Хочеш підвищити імунітет і не хворіти під час осінніх і зимових холодів? Отже, цей рецепт - для тебе!
Фейхоа у поєднанні з лимоном - це подвійний удар по застудах і грипу. Оскільки і фейхоа і лимон мають у своєму складі велику кількість вітаміну С.
Цей корисний і смачний делікатес можна приготувати прямо зараз, а зберігати в холодильнику.
Інгредієнти:
•500 г фейхоа;
•1 лимон;
•- мед на смак;
•- 150 г волоських горіхів.
Приготування:
•Зріж у фейхоа верхівку і поріж на частини. Поріж лимон, заздалегідь зніми з нього шкірку, інакше страва гірчитиме.
•За допомогою блендера подрібни фейхоа і лимон.
•Подроби горіхи, змішай їх з медом, додай фейхоа і лимон, перемішай.
•Виклади готову масу в скляну банку.