7 психологічних прийомів, що допомагають схуднути

Коли ти ведеш боротьбу із зайвою вагою, дуже важливі деталі. Наприклад, психологічний настрій. Існують спеціальні вправи, які допоможуть змінити ситуацію на краще.

1. Подумай про те, якою ти станеш через місяць після того, як досягнеш своєї мети і схуднеш, станеш стрункою і здоровою. Тепер уяви себе через три місяці після цього, а потім шість місяців опісля. Концентруйся на цих образах рівно одну хвилину перед тим, як заснути увечері, і ще одну хвилину відразу після того, як прокинешся вранці: в той час, коли ти засинаєш, в напівсонному стані між сном і дійсністю, який дуже нагадує трансовий.

2. Неодмінно зафіксуй письмово (робити це краще на окремій картці з щільного картону), чого саме ти хочеш досягти, для чого худнеш, яка мета? Надіти улюблені джинси, пробігти марафон, стати витривалішою, здоровішою, сісти на шпагат, повністю змінити гардероб? Також запиши і те, що ти готова зробити (і робитимеш) заради цього результату.

3. З`ясуй, які неконструктивні думки і поведінкові стереотипи перешкодили тобі досягти поставлених цілей у минулому. Склади список всіх звичок, які заважають тобі позбавлятися від зайвої ваги (дуже часто замовляєш піцу додому, вживаєш дуже багато алкоголю або солодкого і т.д.). Потім напиши список альтернативних моделей поведінки, яких ти хочеш дотримуватися.

4. Веди щоденник харчування, записуй в нього все, що кладеш в рот. Дослідження підтверджують, що навіть якщо ти свідомо не обмежуєш свій раціон, щоденник примушує більш усвідомлено підходити до того, що ти їси.

5. Проводь час в компанії однодумців, які або вже досягли намічених цілей, або мають плани, схожі з твоїми. В цьому випадку твоя підсвідомість постійно оброблятиме не тільки особистий досвід, але і загальний.

6. Ніколи не використовуй їжу як нагороду або лікування. Їж тільки тому, що тіло потребує палива, але давай йому паливо найкращої якості.

7. Ніколи не забороняй собі що-небудь з їжі, подібний підхід робить «заборонений плід» ще солодшим.

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