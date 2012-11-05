На території ринку обвалився громадський туалет, загинули 4 особи

Рятувальники виявили тіла чотири загиблих після руйнування приміщення громадського туалету на території найбільшого на півдні Киргизії Карасуйського ринку, повідомив РІА «Новости» прес-секретар МНС республіки Абдишаріп Бекелов.

Інцидент стався у суботу вдень, коли на ринку було багато людей. З невідомої поки що причини обвалилася підлога громадського платного туалету, розташованого на території ринкового комплексу. Повідомлялося про 12 потерпілих, з яких п`ятеро були госпіталізовані.

"Рятувально-пошукові роботи силами МНС на місці НП тривали до пізнього вечора суботи. Були виявлені тіла чотирьох осіб, з яких три жінки і один чоловік", - сказав А.Бекелов.

Він додав, що п`ять осіб залишаються в лікарні, їх стан оцінюється як задовільний.

На місце події у неділю прибули віце-прем`єр Киргизії Тайїрбек Сарпашев і міністр МНС Кубатбек Боронов, які розпорядилися надати невідкладну матеріальну допомогу постраждалим в інциденті, додали у прес-службі.

