Як харчуватися при сидячій роботі

Лікар-хірург першої категорії, комбустіолог, торакальный хірург медичної мережі «Добробут» Володимир Щепетов в ході онлайн-конференції розповів, як потрібно харчуватися, щоб понизити ризик розвитку геморою.

Фахівець підкреслив, що, перш за все, в раціоні повинна бути достатня кількість рідини. При цьому потрібно враховувати, що знаходження в приміщенні з кондиціонером, батареєю опалювання впливає на водний обмін в організмі. Дефіцит рідини підвищує ризик закрепу, що, у свою чергу, є чинником ризику геморою.

Також в раціоні повинна бути велика кількість клітковини (перш за все, злакові, висівки, відварний буряк). А ось велика кількість смаженої, солоної і гострої їжі, алкоголь можуть викликати загострення геморою. Надмірне вживання кави і чаю також підвищують цей ризик.

Ще одним чинником розвитку геморою є куріння, оскільки нікотин сприяє порушенню кровообігу.

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