Що робити, щоб ноги не пітніли

Для того щоб ноги сильно не потіли, а взуття потім не пахло, носіть не синтетичні, а бавовняні шкарпетки.

Намагайтеся користуватися дезодорантами або присипками для ніг.

Кожного разу, приходячи додому ввечері, взуття потрібно мити, провітрювати і просушувати. Особливо актуально це для холодної пори року, коли ми починаємо надягати зимове або демісезонне взуття.

Частіше міняйте устілки у взутті, адже саме вони вбирають і зберігають неприємний запах. А ще можна придбати ароматизовані або антибактеріальні устілки або щодня користуватися дезодорантом для взуття. Користуйтеся ним завчасно, а не перед самим виходом з дому.

Міняйте взуття протягом дня. Тому на роботі обов`язково користуйтеся змінним взуттям, а вдома намагайтеся більше ходити босоніж.

Не економте на якісному взутті, обов`язково мийте і сушіть його кожен раз після прогулянки по снігу або по калюжах. Намагайтеся хоча б раз на тиждень провітрювати і просушувати взуття, а також обробляти його засобами, що дезодорують.

Оцет дуже хороший знищувач запаху. Змочіть в оцті ватяні диски і покладіть їх у взуття години на три (або навіть на ніч). Вийміть диски і провітріть взуття. Скористайтеся старовинним народним рецептом. Обробіть все взуття перекисом і висушіть.

Важливе правильне зберігання взуття. Якщо, прийшовши з вулиці, ви виявили, що ваше взуття намокло (від снігу або дощу), не варто відразу ж класти його на батарею або просто кидати у порога. Для початку, потрібно очистити взуття від бруду і тільки потім поставити просушитися, але ні в якому разі не на батарею. Найкраще просто розправити взуття, щоб забезпечити приплив повітря, і залишити сушитися, ще краще, якщо це буде відбуватися на відкритому повітрі, ну або хоча б на балконі.

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