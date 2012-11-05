Бутерброди - небезпечна їжа

Канадські учeные з Університету Калгарі попереджають, що бутерброди - не є безпечною їжею.

Надмірна любов до жирних сендвічів (з шинкою і сиром, яйцем, ковбасою) збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Як уточнює Independent, це відбувається через те, що під впливом жирної їжі може порушуватися робота кровоносних судин, що провокує розвиток атеросклерозу.

Це підтверджують експерименти, в яких брали участь студенти-добровольці. У них брали виміри стану кровоносної системи : перший раз - на голодний шлунок, другий раз - після сніданку, що складається з сендвіча (900 калорій, у тому числі 50 грамів жиру).

Така трапеза призводила до звуження посудин, створюючи умови для виникнення атеросклеротичних бляшок.

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