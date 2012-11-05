Фізкультура підвищує інтелект

11:44, 05 листопада 2012
Зарубіжні новини
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4 місяці тренувань роблять людину розумнішою

4 місяці інтенсивних спортивних тренувань роблять людину розумнішою. До такого висновку прийшли співробітники Монреальського інституту за наслідками нового дослідження.

У ньому взяли участь жінки середнього віку з серцево-судинними захворюваннями і індексом маси тіла в межах 28-31 (ІМТ 25-30 вважається показником надмірної ваги, а ІМТ понад 30 - ожирінням). Протягом 4-х місяців вони займалися за спеціальною програмою: чергували короткі аеробні вправи різної інтенсивності, двічі в тиждень на велосипедах і двічі в тиждень робили вправи з обважнювачами.

Порівняння результатів когнітивних, фізіологічних і біологічних тестів до і після закінчення тренувань показало, що у жінок покращали когнітивні функції, збільшилася чутливість до інсуліну, зменшилася жирова маса. Насичення тканин киснем, зокрема, тканин мозку, впливає на його працездатність, пояснює результати дослідження його автор.

raut.ru

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