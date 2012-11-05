Кориця чи ваніль зміцнюють чоловічу силу

"Спеції і прянощі дуже корисні і їх треба обов`язково вживати, - рекомендує Лоліта Колесник, гастроентеролог. - Вони всі володіють бактерицидними властивостями, кожна спеція по-різному і діє на різні бактерії. Але людина повинна пам`ятати про дози. А взагалі, все залежить від смаків та вподобань. Людина сама повинна вибрати, що їй підходить, що смачно. Не можна вживати спеції у дуже рідкісних випадках, це стосується важкохворих, які мають проблеми з виразками".

Спеції і прянощі дуже добрі для людей, які мають поганий апетит, каже лікар. Якщо мама жаліється на поганий апетит дитини, обов`язково треба додавати в їжу щось красиве, щоби пахло.

"Людям, які хочуть набрати вагу, треба додавати до їжі спеції і прянощі, тому що вони провокують апетит – спрацьовує нюховий аналізатор", - каже Лоліта.

Спеції корисні для людей, які мають будь-які проблеми з роботою кишечника: закрепи, діарея, здуття живота, проблеми з печінкою – погане засвоювання вітамінів. Часто до лікаря приходять люди з результатами аналізів на дисбактеріоз і там написано: кишкова паличка чи стрептокок. Всі відразу вимагають антибіотик. Бо що ж може подіяти на якусь бактерію? Антибіотик. А спеції та прянощі – це природні антибіотики. При таких діагнозах треба вживати кріп, петрушку, лавровий лист, гвоздику, корицю.

Дуже допомагають спеції людям, які мають проблеми з ротовою порожниною, тобто різноманітними стоматитами, гінгівітами, кровотечі ясен".

"Прянощі дуже популярні в спекотних країнах, – розповідає гастроентеролог. - Адже при високій температурі в продуктах харчування часто заводяться інфекції різноманітні. Додавши під час приготування до страви спецію, наприклад червоний перець, ви вб`єте ці інфекції. Загалом бактерицидними властивостями насичений будь-який перець: чорний, червоний, білий, але найкраще – червоний".

Також Лоліта Колесник стверджує, що деякі прянощі є надзвичайно сильними афродизіаками для чоловіків. Якщо є проблеми з потенцією, слід додати до їжі корицю чи ваніль, і це підвищить лібідо.

gazeta.ua