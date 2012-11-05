Науковці почали випробування "жіночої віагри"

Австралійські науковці почали набирати добровольців для участі в клінічних випробуваннях "жіночої Віагри"

Австралійські науковці почали набирати добровольців для участі в клінічних випробуваннях "жіночої Віагри" - препарату, призначеного для посилення жіночого лібідо, який сприє досягненню оргазму. Планується, що у випробуваннях візьмуть участь щонайменше сто жінок у віці від 18 до 49 років з Австралії, Канади та США, повідомляє Twirlit.com.

Лікарський препарат під назвою tefina був розроблений науковцями з Університету Монаш (Monash University), розташованого в Мельбурні. Tefina являє собою назальний гель. Він містить гормон тестостерон, рівень якого підвищується у жінок, котрі відчувають сексуальне збудження. У 2009 році американські науковці Сарі Ван Андерс і Емілі Данн довели зв`язок між рівнем тестостерону та здатністю досягати оргазму в жінок.

За словами розробників, препарат абсорбується протягом кількох хвилин, а ефект від його застосування триває кілька годин.

"Жіноча сексуальна дисфункція є реальною проблемою, за нашими оцінками, від неї потерпають до 43 відсотків жінок", - розповіла керівник дослідження Фіона Джейн. Аноргазмія проявляється у відсутності у жінки оргазму (статевого задоволення) і може виникати як з психологічних, так і з фізіологічних причин.

NEWSru.ua