Три помилки в харчуванні школяра

Хвороби травлення займають друге місце серед захворювань у дітей шкільного віку. Завкафедри дитячих хвороб педіатричного факультету Тюменської державної медакадемії, д.м.н.Олена Харламова розповіла про головні помилки в харчуванні дітей і підлітків, які приводять до хвороб ШКТ і ожиріння.

•Харчування на ходу. Це не тільки швидкий прийом їжі, але і харчування в сухом`ятку.

•Надлишок вуглеводів. Необхідно обмежувати школярів не тільки в цукерках, але й у випічці.

•Захоплення фаст-фудом. У приготування цих продуктів використовується величезна кількість жиру.

Очевидно, цих помилок легко уникнути. Здоровою альтернативою такому харчуванню є домашня їжа, підкреслила фахівець.

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