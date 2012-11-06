Чим корисна кава з цукром

Дослідники взяли за основу результати сканування мозку 40 добровольців і тестів на увагу і пам`ять. Знімки робилися до і після вживання кави з цукром, кави без цукру і звичайної води. Виявилося, саме поєднання кави з цукром найкращим чином впливала на організм. Експерти підкреслюють: аналогічного результату можна досягти, якщо разом з кавою з`їсти щось солодке, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Відомо, кофеїн сильний стимулюючий засіб, який позбавляє від сонливості і втоми. Раніше проведені дослідження вже говорили про те, що три чашки кави на день знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера за рахунок активізації ланцюгової реакції в мозку, що захищає від пошкоджень, викликаних захворюванням. А ось цукор є паливом для мозку, адже його клітинам просто необхідна глюкоза.