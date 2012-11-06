Риба продовжує молодість шкіри

Численні дослідження вже показали користь рибних страв для здоров`я людей. У новому дослідженні американські дерматологи прийшли до висновку, що рибна дієта допомагає жінкам залишатися не тільки здоровими, але й красивими.

Фахівці виявили, що три «рибні» дні в тиждень є профілактикою утворення зморшок, сприяють омолоджуванню і свіжості шкіри обличчя. Учені пояснюють, що цей ефект досягається за рахунок жирних кислот омега-3, якими багата жирна риба.

Крім того, для збереження молодості шкіри важливо випивати достатню кількість рідини. Дерматологи також рекомендують максимально обмежити кондитерські вироби в раціоні, оскільки цукор негативно відбивається на стані шкіри.

likar.info