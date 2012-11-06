У штаті Австралії за добу було понад 170 тисяч ударів блискавок

Понад шість тисяч сімей у штаті Південна Австралія залишаються без електроенергії в результаті грозового фронту, що пройшов за минулу добу.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на рятувальні служби, впродовж понеділка в цьому штаті було зареєстровано в цілому більш як 170 тисяч ударів блискавок.

За відомостями синоптиків, дощу практично ніде не було, а швидкість вітру в деяких районах штату досягала майже 100 км на год. Багато блискавок потрапляли у вежі ЛЕП і дерева, гілки яких обривали дроти. В результаті за минулу добу без світла залишилося понад 80 тисяч сімей.

Іншим неминучим для цих районів країни наслідком грозового фронту стали численні пожежі в буше (поросшие чагарником великі простори, на яких ростуть рідкісні групи дерев).

До цього часу пожежникам вже вдалося згасити понад 50 із них.

Площа штату Південна Австралія становить 983 тис. кв. кілометрів. У ньому проживає близько 1,65 млн. чоловік, більш як 1,2 млн. з них - у столиці штату Аделаїді.