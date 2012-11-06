Жінкам треба кинути палити до 30

Вчені закликають жінок кинути палити до того, як їм виповниться 30 років. В іншому випадку представниці прекрасної статі ризикують втратити роки життя.

Дослідження показало, що жінки, які відмовилися від куріння у віці до 30 років, втрачають в середньому місяць свого життя, а от ті, хто продовжує палити і далі, скорочують тривалість життя мінімум на 10 років.

Ці дані були отримані в ході 15-річного дослідження, проведеного фахівцями з Великобританії. Вони вивчили стан здоров`я більше мільйона жінок, які почали палити в 50-іта 60-і роки, пише ВВС.

До речі, чоловіки теж можуть зберегти десяток років життя, відмовившись від сигарет до свого 30-річчя. «Курці, будь вони чоловіками або жінками, які припинили курити до досягнення середнього віку, в середньому зберігають до 10 років життя», - пояснив Річард Пето з Оксфордського університету.

korzonews.info