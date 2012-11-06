Як не їсти багато?

Невблаганно наближається зима, а разом з нею і перспектива набрати кілька зайвих кілограмів. Відчуваючи холод, організм прагне запастися поживними речовинами, і ми все частіше «пірнаємо» в холодильник або підкріплюємося то бутербродом, то шоколадкою.

Щоб не мучитися почуттям голоду, але і не «вирости» з улюблених джинсів, харчуйтеся правильно!

Не обмежуйте себе в їжі

Як не дивно, але саме таку пораду дають дієтологи. Обов`язкові повинні бути сніданок, обід і вечеря, а також перекушування. Кілька прийомів їжі протягом дня вбережуть від непотрібної обжерливості, привчать шлунок задовольнятися певною кількістю їжі. До того ж так ви зможете забезпечувати мозок необхідною глюкозою, що забезпечить нервову систему потужністю для опору стресам і інших подразників. Дієтологи рекомендують розподілити кількість калорій в день на три основних прийоми їжі приблизно по 500 ккал і два перекуси по 100-200 ккал. Якщо ходите в зал і витрачаєте багато енергії - підберіть індивідуальну програму харчування разом з тренером.

Їжте повільно

Є гарна дихальна вправа йогів: повільно вдихніть, порахуйте до п`яти, - і видихніть, теж рахуючи. Повторіть його 3-5 разів перед їжею. Як мінімум заспокоїтеся і зможете зосередитися на своїх відчуттях.

Тримайте в будинку поменше готових продуктів

Іноді хочеться їсти, але не хочеться возитися з вечерею - у такій ситуації ми часто перекушуємо чим доведеться і набираємо непотрібні калорії. Нехай під рукою для термінового перекусу краще будуть тільки яблука або огірки. Насіння і горіхи, до речі, теж не треба тримати на очах. Вони корисні, але дуже калорійні. А почавши їсти, обмежитися «парою штучок» ще ні в кого не виходило.

Правильно розподіляйте продукти в холодильнику

Самі енергоємні, насичені вуглеводами і жиром, потрібно прибирати подалі вглиб, а дієтичні - навпаки, тримати ближче до дверцят. Численні тести підтвердили: зазвичай ми їмо те, що на виду.

Не їжте у невідповідних місцях

Наприклад, не варто перекушувати, перебуваючи на кухні - так набагато складніше зупинитися, ніж харчуючись за столом. Крім того, дієтологи настійно радять тримати рот «на замку», якщо ви перебуваєте ...

- За кермом,

- Біля телевізора,

- За робочим столом,

- В ліжку.

При цьому ми концентруємося на чому завгодно, тільки не на їжі, і в результаті не контролюємо кількість з`їденого.

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