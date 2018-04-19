Здорове харчування: у чому помилки новачків

Почала правильно харчуватися? Купила декілька книг, прочитала десяток статей, і нарешті твердо знаєш єдино правильну формулу здорового харчування? "Швидше за все, саме ця «єдино правильна формула» і свідчить про те, що ти нічого не розумієш у темі", - вважає керівник школи здорового харчування MasterFood Петро Мунтіян. «Те що роблять 80% сучасних сироїдів - неймовірна дикість і невідання, - констатує він. - Люди втрачають енергію, вагу, підривають своє здоров`я, тому що не підозрюють, як правильно харчуватися». За словами Мунтіяна, статистика стосується не тільки сироїдів, але і більшості людей, що вибрали для себе ту або іншу систему харчування, але не розібралися в ній до кінця.

Він розповів нам, за якими ознаками можна відрізнити неука. І якщо ти хоч би частково впізнаєш в нашому тексті себе - будь обережна. Ймовірно, тобі слід переглянути свої звички і погляди на «здоровий» спосіб життя. Адже в кращому разі те, що ти робиш - марне, в гіршому ти можеш серйозно нашкодити собі.

1. Ігнорування базових принципів

«Глобально всі системи харчування однакові: аюрведа, сироїдіння, макробіотика, даоська система або харчування горців - все це одне і теж, - упевнений Мунтіян. - Новачкам же всі ці підходи здадуться різними, і це видає людину непідготовлену».

Петро пояснює: насправді базові принципи здорового способу життя однакові, відмінності обумовлені тільки різними обставинами.

«Чому система горців відрізняється від харчування жителів крайньої півночі? Тому що у них різні умови життя. Горці їдять м`ясо і молочні продукти, вегетаріанці - ні, але грунтується їх здоров`я на іншому, - підкреслює експерт. - Уловивши ці базові принципи, ми можемо розробити індивідуальну систему харчування для себе».

2. Свій і чужий З першої ознаки найчастіше випливає друга: людина починає ділити людей на своїх і чужих. «Якщо для когось слово «сироїд» означає «свій», а “не сироїд» - «чужий» - це проблема. Наприклад, дуже часто такі люди щиро вірять, що не можна бути здоровим, ївши м`ясо. Або навпаки», - розповідає Мунтіян.

3. Давай з нами Ви напевно стикалися з людьми, які розлючено намагалися нав`язати навколишнім свої нові погляди або звички. На думку Мунтіяна, така поведінка говорить: вам не варто слідувати цим порадам, людина, що дає їх, тільки на початку шляху. «Спроби нав`язати свої погляди не тільки свідчать про недосвідченість, вони ще і говорять, що у людини незабаром можуть чекати серйозні психологічні проблеми», - підсумовує Петро.

4. Акцент на продуктах

«Багато новачків думають, що відмова від деяких продуктів автоматично зробить їх здоровими - це не так», - стверджує експерт. Найчастіше «каменем спотикання» стає тваринний білок, простіше кажучи м`ясо. Одні люди упевнені, що відмовившись від нього можна стати здоровим, інші дотримуються кардинально протилежних поглядів. Насправді, продукти - це тільки маленький гвинтик в системі здорового харчування. Правильний режим, індивідуальний підхід, психологія, гігієна - набагато важливіше, ніж факт вживання або не вживання одного продукту.

Більш того, на думку тренера, сучасна людина, яка проводить весь день в офісі, не може вести здоровий спосіб життя, незалежно від того, якими продуктами харчується. Адже без фізичної активності здоров`я неможливе.

«Якщо людина хворіє хоч би раз на рік - вона нічого не розуміє в здоровому способі життя», - шокує Мунтіян. - По-справжньому здорова людина не хворіє ніколи, вона навіть прокидається вранці завжди легко і в хорошому настрої». Мунтіян запевняє: якщо людина веде здоровий спосіб життя більше року, але продовжує періодично хворіти - це серйозний дзвінок. Така людина глобально щось робить не так і їй час переглянути свої звички.

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