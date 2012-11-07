Навколишні запахи впливають на поведінку людини, довели учені з Університету Південної Бретані. Наприклад, запах свіжоспеченого хліба робить людей добрішими до незнайомців.

В ході дослідження одну групу добровольців попросили стояти біля дверей пекарні, а іншу – поряд з магазином одягу. Ще декілька учасників, про яких не знали вище названі добровольці, повинні були перед ними наче випадково упускати на асфальт свою річ. Виявилось, що свою допомогу запропонували 77% учасників, що стояли у пекарні, і лише 52% тих, хто стояв біля магазину.

Приємний запах робить людей альтруїстами, резюмували автори дослідження.

likar.info