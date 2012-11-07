Молоко в дитинстві – здоров'я в старості

Вживання молока в дитячому віці має довгострокові перспективи. Британські учені зі Школи Університету соціальної і комунальної медицини з`ясували, що кількість молочних продуктів, які людина одержує в дитинстві, впливає на її рухливість в літньому віці.

Дослідники проаналізували результати довгострокового дослідження, що почалося ще в 1930-х роках. В ході дослідження експерти спостерігали за 400 людьми, щоб зрозуміти, як харчування і спосіб життя в дитинстві впливають на стан здоров`я в літньому віці.

Виявлено, що у літніх людей, які в дитинстві їли більше молочних продуктів, швидкість ходьби на 5% вища, а проблеми із стійкістю ходи зустрічаються на 25% рідше. Учені підкреслили, що від балансу ходи залежить ризик переломів в літньому віці.

likar.info