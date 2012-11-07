Чим шкідливий солярій

Представники Міжнародного агентства з вивчення раку заявили, що солярій настільки ж шкідливий для здоров`я людини, як сигарети або миш`як. Чому небезпечно загоряти під «штучним сонцем»?

Багаторічні дослідження дозволили вченим зробити висновок, що солярій набагато небезпечніший для здоров`я людини, ніж передбачалося раніше. Ультрафіолетові промені в солярії роблять на організм людини дію, подібно канцерогенів, і значно збільшують ризик розвитку раку.

Так, регулярне прийняття сонячних ванн в солярії збільшує ризик розвитку меланоми на 75%. Особливо вразливі перед хворобою діти і люди у віці до 30 років.

У солярії на шкіру людини потрапляє підвищена концентрація ультрафіолетового проміння, що необхідно для прискорення засмаги. Однак саме це і провокує розвиток онкології.

korzonews.info