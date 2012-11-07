Фізкультура зміцнить імунітет

Виконання фізичних вправ допомагає зміцнити імунну систему, довели вчені з Університету штату Небраска.

У дослідженні брали участь 16 осіб, які пережили рак. Вони перенесли хіміотерапію, яка завдала істотної шкоди їх імунній системі. Експерти вивчили зразки їх крові до початку тренувань і після закінчення 12-тижневого курсу. Виявлено, що після проходження програми тренувань рівень зношених клітин імунної системи у всіх учасників знизився на 15%.

Фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет і при звичайному вірусному захворюванні, прокоментувала результати дослідження його автор, доктор Лаура Байлек.

korzonews.info