Як їжа впливає на сон

Не варто переїдати на ніч! Вечеря має бути за дві-три години до сну, переважно овочево-фруктовою. Англійські вчені помітили, що коли люди літнього віку випивали о восьмій годині вечора склянку теплого молока, вони спокійніше спали і рідше просиналися. Найліпший засіб від безсоння - свіжі овочі та фрукти, соки з них. Адже міцний сон триває тоді, коли в організмі достатньо тих речовин, які забезпечують певні біохімічні процеси в мозку. Це вітаміни С, В3, В6. Чай, шоколад та інші продукти, які містять кофеїн, вживати не слід. Негативно діє на стан нервової системи алкоголь, навіть чарочка за вечерею чи після неї.

Старовинні рецепти для поліпшення засинання нагадує фітотерапвт С.Ільїна: їсти 4-5 разів на день по 50 грамів розсипчастої гречаної каші; з`їсти цибулину за 20 хв. до сну; випити 0,5 склянки свіжого соку білоголовкової капусти за 40-50 хв. до сну.

Поради Ванги: перед сном з`їдати по столовій ложці меду; спати на подушці, набитій хмелем чи лісовим сіном, або покласти під голову березовий віник.