Чому у людини втрачається відчуття часу?

Американські учені висунули гіпотезу, що процес відчуття часу в мозку децентрализован, повідомляє видання Daily Mail. Такі дані були отримані в ході нового дослідження, проведеного ученими з університету Міннеаполісу.

Як відмічають дослідники, це не лише розширює можливості штучного управління відчуттям часу, але також може допомогти пояснити, чому наше почуття часу міняється в різних ситуаціях.

Експеримет проводився над макаками. Його метою було дати пояснення тому, чому в різних ситуаціях ми відчуваємо час по-різному, говориться в статті. Наприклад, коли людина знаходиться в стані стресу, це робить вплив на кількість таких хімічних речовин, як адреналін, який впливає на рівень нейронної активності. «У нашій моделі зміни швидкості загасання активності досить для зміни відчуття часу», — говорить дослідник Жоффре Гоуз. Відмітимо, в минулому році фахівці технологічного університету Гонконгу довели, що навіть одиничні фотони не можуть рухатися зі швидкістю вище за швидкість світла у вакуумі, що робить подорожі в часі ще менш можливими, чим вважалося раніше.

Українська газета