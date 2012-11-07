Перевірте своє здоров'я. Тест для жінок
15:52, 07 листопада 2012Зарубіжні новини
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Частіше бувайте у лікарів
Вік
До 35 років - 0
36-45 років - 3
Більше 45 років - 5
Невідповідність зростання і ваги (зріст в см - 100 = ідеальна вага в кг)
На 5 кг - 0
На 10 кг - 1
На 15 кг - 2
На 20 кг - 3
На 30 кг - 4
Вік, коли з`явилася перша менструація
11 років - 0
12 років - 1
13 років - 2
14 років - З
15 років - 4
16 років - 5
Вік, коли настала природна менопауза
40-45 років - 0
46-50 років - 1
51-56 років - 2
Більше 56 років - 5
Чи маєте ви передменструальний синдром (головний біль, біль у попереку, молочних залозах)?
Так - З
Ні - 0
Кількість абортів
Не було - 0
Один-два - 2
Більше трьох - 3
Вік при першій вагітності
До 20 років - 0
Від 20 до 25 - 1
Більше 26 років - 2
Вік при перших пологах
До 25 років - 0
25-27 років - 1
Старше 28 - 2
Мастит
Був - 3
Не було - 0
Операції на молочній залозі
Був - 3
Не було - 0
Травма молочної залози (удар, падіння на груди)
Не було - 0
Була - 3
Причина менопаузи
Природна - 2
Штучна (якщо видалено яєчники і матка) - 4
Чи знаходите ви у себе при самообстеженні щось незвичайне?
Не знаходжу - 0
Знаходжу - 5
Виділення із сосків - 3
Є постійний біль - 2
Коли ви останній раз були у фахівця?
До 6 місяців - 0
До року - 1
Більше року тому - 3
Якщо ви набрали:
Менше 10 балів - ризик захворіти на рак молочної залози у вас мінімальний, рекомендується щорічний огляд у лікаря-гінеколога.
Від 10 до 30 балів - у найближчі 3 місяці обов`язково відвідайте лікаря-гінеколога.
Більше 30 балів - дуже високий ризик появи у вас захворювання молочної залози, необхідно терміново звернутися до гінеколога, зробити УЗД і мамографію.
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