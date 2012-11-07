Перевірте своє здоров'я. Тест для жінок

15:52, 07 листопада 2012
Зарубіжні новини
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Частіше бувайте у лікарів

Вік
 
До 35 років - 0
 
36-45 років - 3
 
Більше 45 років - 5

Невідповідність зростання і ваги (зріст в см - 100 = ідеальна вага в кг)
 
На 5 кг - 0
 
На 10 кг - 1
 
На 15 кг - 2
 
На 20 кг - 3
 
На 30 кг - 4
 
Вік, коли з`явилася перша менструація
 
11 років - 0
 
12 років - 1
 
13 років - 2
 
14 років - З
 
15 років - 4
 
16 років - 5
 
Вік, коли настала природна менопауза
 
40-45 років - 0
 
46-50 років - 1
 
51-56 років - 2
 
Більше 56 років - 5
 
Чи маєте ви передменструальний синдром (головний біль, біль у попереку, молочних залозах)?
 
Так - З
 
Ні - 0
 
Кількість абортів
 
Не було - 0
 
Один-два - 2
 
Більше трьох - 3
 
Вік при першій вагітності
 
До 20 років - 0
 
Від 20 до 25 - 1
 
Більше 26 років - 2
 
Вік при перших пологах
 
До 25 років - 0
 
25-27 років - 1
 
Старше 28 - 2
Мастит
 
Був - 3
 
Не було - 0
 
Операції на молочній залозі
 
Був - 3
 
Не було - 0

Травма молочної залози (удар, падіння на груди)
 
Не було - 0
 
Була - 3
 
Причина менопаузи
 
Природна - 2
 
Штучна (якщо видалено яєчники і матка) - 4
 
Чи знаходите ви у себе при самообстеженні щось незвичайне?
 
Не знаходжу - 0
 
Знаходжу - 5
 
Виділення із сосків - 3
 
Є постійний біль - 2
 
Коли ви останній раз були у фахівця?
 
До 6 місяців - 0
 
До року - 1
 
Більше року тому - 3
 
Якщо ви набрали:

Менше 10 балів - ризик захворіти на рак молочної залози у вас мінімальний, рекомендується щорічний огляд у лікаря-гінеколога.
 
Від 10 до 30 балів - у найближчі 3 місяці обов`язково відвідайте лікаря-гінеколога.

Більше 30 балів - дуже високий ризик появи у вас захворювання молочної залози, необхідно терміново звернутися до гінеколога, зробити УЗД і мамографію.
 
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