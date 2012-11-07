Перевірте своє здоров'я. Тест для жінок

Вік

До 35 років - 0

36-45 років - 3

Більше 45 років - 5





Невідповідність зростання і ваги (зріст в см - 100 = ідеальна вага в кг)

На 5 кг - 0

На 10 кг - 1

На 15 кг - 2

На 20 кг - 3

На 30 кг - 4

Вік, коли з`явилася перша менструація

11 років - 0

12 років - 1

13 років - 2

14 років - З

15 років - 4

16 років - 5

Вік, коли настала природна менопауза

40-45 років - 0

46-50 років - 1

51-56 років - 2

Більше 56 років - 5

Чи маєте ви передменструальний синдром (головний біль, біль у попереку, молочних залозах)?

Так - З

Ні - 0

Кількість абортів

Не було - 0

Один-два - 2

Більше трьох - 3

Вік при першій вагітності

До 20 років - 0

Від 20 до 25 - 1

Більше 26 років - 2

Вік при перших пологах

До 25 років - 0

25-27 років - 1

Старше 28 - 2

Мастит

Був - 3

Не було - 0

Операції на молочній залозі

Був - 3

Не було - 0





Травма молочної залози (удар, падіння на груди)

Не було - 0

Була - 3

Причина менопаузи

Природна - 2

Штучна (якщо видалено яєчники і матка) - 4

Чи знаходите ви у себе при самообстеженні щось незвичайне?

Не знаходжу - 0

Знаходжу - 5

Виділення із сосків - 3

Є постійний біль - 2

Коли ви останній раз були у фахівця?

До 6 місяців - 0

До року - 1

Більше року тому - 3

Якщо ви набрали:





Менше 10 балів - ризик захворіти на рак молочної залози у вас мінімальний, рекомендується щорічний огляд у лікаря-гінеколога.

Від 10 до 30 балів - у найближчі 3 місяці обов`язково відвідайте лікаря-гінеколога.





Більше 30 балів - дуже високий ризик появи у вас захворювання молочної залози, необхідно терміново звернутися до гінеколога, зробити УЗД і мамографію.