У Росії розбився літак Як-18, загинули двоє людей

У Рязанській області Росії розбився літак Як-18, загинули двоє людей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС у Рязанській області.

«О 15 годині 50 хвилин 07.11.2012 у ЦУКС МНС Росії у Рязанській області, надійшло повідомлення, що в селищі Пителине зазнав аварії літак Як-18. За попередньою інформацією, в результаті падіння загинули двоє людей. Подальшого займання не послідувало», - йдеться в повідомленні.