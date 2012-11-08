Темний сік - у 4 рази корисніший

Дослідження соку, проведене польськими вченими з Медичного університету Варшави, виявило, що при освітленні сік втрачає велику кількість корисних речовин. І в освітленому, і в неосвітленому соку міститься велика кількість поліфенолів - антиоксидантів, які перешкоджають старінню, захищаючи клітини від вільних радикалів.

Поліфеноли позитивно впливають на стінки артерій, а деякі їх види захищають від раку. Але в літрі освітленого соку міститься 197,5 мг цих речовин, а в тій же кількості неосвітлених соку - 523,8 мг.