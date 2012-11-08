Женьшень – цілющий корінь з величезною кількістю біологічно активних речовин, які такі потрібні нашому організму. Дізнайтеся з нашої статті, чим такий хороший женьшень. Основні заслуги женьшеня:

Підвищує працездатність

Женьшень допомагає впоратися як з розумовим, так і з фізичним навантаженням. Краплі женьшеня часто призначають при перевтомі і авралах на роботі.

Зміцнює імунітет

Корінь женьшеня впливає на весь організм, зміцнюючи його основні функції. Зокрема женьшень дуже добре зміцнює імунітет людини і запобігає розвитку застудних захворювань.

Покращує сон і зір

Прийом женьшеня в першій половині дня здатний позбавитися безсоння і благотворно впливає на зір.

Загоює рани і опіки

Женьшень прискорює оновлення тканин, тому його часто призначають після операцій для якнайшвидшого загоєння ран, він дуже ефективний при опіках.

Завдяки своїм цілющим властивостям женьшень допомагає при багатьох захворюваннях, так само покращує загальний стан організму. Регулярний прийом женьшеня допомагає залишатися здоровими в будь-яких погодних умовах, підвищуючи імунітет.

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