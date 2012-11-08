Землетрус магнітудою 7,5 стався дна кордоні Мексики

Землетрус магнітудою 7,5 стався на кордоні Мексики і Гватемали.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 63 кілометри на південь від муніципалітету Сучьяте на півдні Мексики.

Центр підземних поштовхів залягав на глибині 33 кілометри.

Про жертви і руйнування не повідомляється.