У результаті землетрусу в Гватемалі загинуло 48 осіб
11:04, 08 листопада 2012Зарубіжні новини
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Поранено близько двохсот
Потужний землетрус магнітудою 7,5 бала, який стався у тихоокеанського узбережжя Гватемали, забрав життя 48 осіб. Поранено близько двохсот. Про це повідомив президент республіки Отто Перес, передає ІТАР-ТАСС.
Практично всі жертви землетрусу зареєстровані на території департаменту Сан-Маркос, розташованого на кордоні з Мексикою. Там же сталися і серйозні руйнування, масштаби яких поки точно не визначені.
За даними гватемальських сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 45 кілометрах на південь від берегів південного департаменту Ретальулеу і за 191 кілометр на захід від столиці країни.
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