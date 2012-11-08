Найшкідливіша поза для сну

Всі ми любимо різні пози для сну: одні люблять спати на боку, інші - на спині. Але є і ті, хто засинає тільки лежачи на животі.

Тим часом іспанські лікарі застерігають: спати на животі дуже шкідливо. Ця звичка може самим негативним чином відбитися як на зовнішності, так і на сексуальному житті.

Вся справа в тому, що, лягаючи на живіт, ми створюємо непотрібний тиск на життєво важливі внутрішні органи. Виникають застої, утруднюється дихання, і це не найкращим чином впливає на наше здоров`я. Більш того, сон на животі сприяє появі зморшок на шиї, обличчі і грудях. Найкраще привчити себе спати на спині або, в крайньому випадку, на боці.

korzonews.info