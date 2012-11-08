У Росії під час пожежі в житловому будинку загинули 7 осіб

Сім осіб, зокрема троє дітей, загинули сьогодні в результаті пожежі в селищі Сарс Октябрського району у Пермському краї Росії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника регіонального головного управління МНС.

Пожежа сталася в двоповерховому 22-квартирному дерев`яному житловому будинку. Площа пожежі становила 450 квадратних метрів. За даними краєвого ГУМНС, серед загиблих - члени двох сімей, що складаються відповідно з чотирьох і трьох осіб. В одній сім`ї було двоє дітей, в іншій - одна дитина.

"Під час гасіння пожежі були виявлені тіла сімох осіб, двоє з яких - діти віком 8 і 16 років. Усього в будинку було зареєстровано 72 людини. Після виникнення пожежі евакуйовано 51 людину, двоє з яких госпіталізовані з опіками різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

За фактом пожежі порушено кримінальну справу про спричинення смерті з необережності. В даний час на місці події працюють слідчі, криміналісти, експерти. З’ясовуються причини пожежі.